San Miguel: motociclista sale "volando" tras impactar contra un auto

El suceso se registró en el cruce de las avenidas La Marina con Escardó, en el distrito de San Miguel, a una hora de bastante tráfico. El conductor de la moto iba a excesiva velocidad.

Afortunadamente, el motocilcista contaba con todos los implementos de seguridad, por lo que tras chocar con el auto y salir volando, pudo ponerse de pie minutos después de impactar contra el piso.

Las imágenes no registran el cambio de luces del semáforo por lo que no se precisa quién es el responsable del incidente, que afortunadamente no terminó en tragedia.