Chorrillos: mujer descubre infidelidad de su pareja y este intenta asesinarla

Una mujer descubrió que su pareja le era infiel y el sujeto intentó asesinarla propinándole una serie de golpes al interior de su vivienda en el distrito de Chorrillos. La joven estudiante de ingeniería logró escapar a tiempo y pedir ayuda.

Emelyn Coronado Aronés (28) contó los momentos de terror que vivió luego que se salvó de morir asesinada por su pareja James Lázaro Osorio. “Agarró una almohada, la dobló, me tapaba la nariz y la boca y me tiraba puñetes en la cara, en el estómago y me quede inconsciente”, dijo.

Ella tenía una relación de tres años junto a su conviviente y fue golpeada en varias partes de la cara como el cuerpo al interior de su vivienda. Ella intentó escapar pero el sujeto la tomó de los cabellos y la lanzó contra el piso.

Además contó que en cierto momento, el hombre aseguró que la iba a asesinar y descuartizar para arrojar su cuerpo en la playa. Sin embargo, ella logró escapar ante un descuido y su auxiliada por una pareja de enamorados.

La joven pide que su agresor sea sancionada con todo el peso de la ley por todo el daño que le ha ocasionado. Se sabe, que la comisaría de San Genaro realiza las investigaciones en este nuevo caso de intento de feminicidio.