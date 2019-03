Jorge Muñoz: Intercambio vial El Derby estaría listo en una semana

El intercambio vial de El Derby es una obra emprendida por el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, la cual ha sido cuestionada por sus costo, funcionalidad y retraso en su fecha de entrega. Sin embargo, esta obra ya tendría fecha de inauguración.

Un equipo de Buenos Días Perú conversó con el actual alcalde de Lima, Jorge Muño​z, quien indicó que ha pedido celeridad para que la mencionada obra sea entregada para los ciudadanos y podría estar lista en una semana.

“Ayer he conversado con el gerente general de Rutas de Lima, que está a cargo de El Derby y le he pedido que abran lo más rápido posible esta vía. Me ha comentado que ha recibido una comunicación con el supervisor de la obra y se ha comprometido en levantar una serie de observaciones” (…) “Les he pedido que esto no debería pasar de una semana y me han dicho que podrían hacerlo”, dijo.

Estas declaraciones las dio el burgomaestre junto a su par de La Victoria, George Forsyth, durante la entrega de 20 mil metros cuadrados de vías rehabilitadas de la avenida Manco Cápac, desde el viaducto hasta la avenida Grau.