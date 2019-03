La Molina: mujer responsabiliza a su expareja por intento de secuestro y asesinato

Una mujer denunció que sujetos armados intentaron secuestrarla cuando se encontraba haciendo deporte en una calle del distrito de La Molina. Ella responsabiliza a su expareja pues asegura que era quien le daba instrucciones a estos delincuentes.

Un equipo de Buenos Días Perú conversó con Magaly Méndez quien contó que ingresó a una bodega a comprar agua y vio el carro de su expareja identificado como Carlos Centeno Guía pero intentó evadir hasta que fue interceptado por un hombre.

El sujeto tenía un arma e intentó rehusarse hasta que llegó otro hombre y la amenazaban con arma de fuego. Sin embargo, un auto se estacionó en una esquina y al ver a su expareja ella solo atinó a gritar y pedir auxilio.

Magaly temía lo peor pues ante sus gritos pidiendo ayuda, Carlos Centeno le habría ordenado a uno de los sujetos que le dispare. “´Él me iba a matar, me iban a matar porque me agarraron a la fuerza y me empezaron a meter a la fuerza (al carro)”, dijo.

La víctima señala que vive atemorizada pues teme ser víctima de algún tipo de ataque de su expareja con quien terminó su relación sentimental hace 8 meses. Magaly también reveló que recibía constantes amenazas ante la negativa.