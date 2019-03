Denuncian maltrato a perro de la brigada canina de la Municipalidad de Chorrillos

Bajo una temperatura de cerca de 30 grados centígrados, un perro de la brigada canina de la municipalidad de Chorrillos no aguantaba en intenso calor en sus patas. Pese al pedido de los transeúntes y hasta de un policía, el sereno encargado del can se negó a llevar al can a la sombra.

Este hecho de maltrato animal sucedió en el malecón de la playa Agua Dulce, inmediatamente la municipalidad se pronuncio a través de un comunicado, indicando que el perro de nombre “Patán” fue trasladado de inmediato a una clínica veterinaria para su evaluación respectiva, y que el sereno fue relevado en sus funciones por no tomar las precauciones necesarias para proteger al can.

El veterinario, Rodrigo Rondón, indicó que si nuestra mascota o animales de trabajo, como en este caso, están caminando sobre el piso que está muy caliente no sólo va a haber irritaciones serias en sus patas, si no puede sufrir un golpe de calor.

Para el medico veterinario, esta situación se enmarca en la ley de protección animal y ahora será la fiscalía quien deberá actuar de inmediato e investigar a los funcionarios de la comuna de Chorrillos por el presunto maltrato animal.