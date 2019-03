Familia de empresario desaparecido pide apoyo para ubicarlo

Sumamente preocupados, la madre y la hermana del empresario y arquitecto Fernando Rosario Reyes salió de su vivienda rumbo a un paradero desconocido y ya no regresó. El hombre lleva desaparecido alrededor de una semana y no hay ninguna señal de él.

La madre de Rosario Reyes sostuvo que la semana pasada ella se encontraba cocinando el almuerzo alrededor de la 1 p.m. cuando su hijo salió por la puerta principal de su casa y ya no volvió más. Durante las primeras horas de la desaparición, la familia creía que el Fernando había salido a caminar, sin embargo, las horas pasaron y no llegaba ninguna noticia de él.

La madre al intentar ubicarlo advirtió que su hijo había salido de la casa sin el celular, y además abandonó su documento de identidad en la casa."Todo dejó, solo se fue una sandalia, un polo, un short”, indicó su madre, “No me explico porqué tantos días y mi hijo no aparece”.

La mujer denuncia que la policía no ha realizado los suficientes esfuerzos para dar con el paradero de su hijo. La policía ha indicado que tienen que pasar por los establecimientos correspondientes para poder empezara buscarlo.

La familia, quienes han preguntando a otros familiares, amigos y conocidos de Fernando han intentado de todo para encontrarlo, sin embargo, ningún esfuerzo ha dado resultados. Incluso, cuando solicitaron las cámaras de seguridad del sector, se han dado con la sorpresa de que estas no funcionan. “Estamos muy molestos y fastidiados porque la Municipalidad de Magdalena no nos ha dado ningún tipo de imagen. Sus cámaras no funcionan”.