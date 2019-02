Gonzales Posada opina sobre posible incursión militar en Venezuela

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llegó a Bogota para participar en la reunión del Grupo de Lima que se realizará hoy con la presencia del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. El mandatario propondría “ciertas medidas” para sacar del poder a Nicolás Maduro tras el frustrado paso de la ayuda a su país en las fronteras con Brasil y Colombia.

A los estudios de Buenos Días Perú llegó el excanciller Luis Gonzales Posada, quien opinó si es viable una incursión militar ante la crisis en Venezuela. Para el ex ministro de Justicia, la intervención se podría dar si solo lo autoriza las Naciones Unidas pero esta sería una medida que considera no se llevaría a cabo porque no tiene como resultado un buen resultado.

Gonzales Posada planteó algunas alternativas de solución para que se realicen las acciones de acuerdo al marco legal como que el Grupo de Lima solicite a la ONU que una fuerza militar multinacional intervenga en Venezuela. Sin embargo, no cree que funcione porque señala que Rusia vetará este pedido pero exponer el caso dará cuenta de la situación en ese país.

Asimismo, sugirió que se deberían de retirar a todos los agregados militares venezolanos de América Latina. De otro lado, manifestó que esta situación ha reflejado el sentimiento hacia la democracia de millones de personas pues jóvenes, artistas han reclamado saliendo a las calles a reclamar por la libertad y la democracia.