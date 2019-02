Vecinos denuncian que nada detiene asaltos en las calles de San Martín de Porres

Asaltos a mano armada, raqueteos a bordo de motos o robos planificados hasta el mínimo detalle, ese el día a día del distrito de San Martín de Porres. Como el robo registrado conde dos trabajadores que habían terminado su jornada de trabajo, esperaban tranquilamente el transporte público para retirarse, sin embargo, dos delincuentes con armas de fuego los sorprendieron apuntándoles directamente al cuerpo para llevarse sus todas sus pertenencias de valor.

Rápidamente uno de los ladrones golpea a su víctima y se lleva su morral, el otro delincuente le quitó el celular al trabajador, pero ello no le bastó, ya que forcejeó con su víctima y por la espalda su cómplice lo golpeo con la cacha de la pistola. De esta manera lo asaltan hasta dejarlo en el suelo y finalmente huyen en un auto negro que los esperaba con las luces prendidas para evitar que las cámaras de seguridad registren el número de placa. El hecho ocurrió pasadas las 7 de la noche en el jirón Los Precursores.

En otra zona de este distrito una cámara de videovigilancia registraron el preciso momento en que una banda de delincuentes asaltó a los pasajeros de una miniván. Cual aves de rapiña, los hampones, provistos de pistolas, se apoderaron de todas las pertenencias de los ocupantes, incluso logran robar algunas mochilas de unos estudiantes que estaban en la unidad.

Según los afectados por el robo, los ladrones rodearon el vehículo y con total ferocidad arrancharon todo lo que pudieron. Durante el robo una vecina salió de su casa y se quedó paralizada al ver el violento asalto. Una vez con el botín, los delincuentes fugaron a bordo de motos lineales.

La anterior gestión edil tan solo contaba con 210 serenazgos, donde se ha vuelto común que los vecinos hagan justicia con sus propias manos, muchas veces quemando una moto o agrediendo a los propios delincuentes, sin embargo, su mayor deseo es que la nueva autoridad incremente la seguridad en la zona.

Cabe señalar que el distrito de San Martin de Porres cuenta con 800 mil habitantes, cuya mayoría no paga los impuestos municipales, no tributan y sin dinero no existe presupuesto destinado para la seguridad, eso hace la labor mucho más complicada para combatir a la delincuencia.