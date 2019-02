Poly Ávila: modelo argentina denuncia que fue dopada en fiesta

Poly Ávila, una ex chica reality, decidió romper su silencio y a través de sus redes sociales, realizó una terrible denuncia. La guapa modelo argentina dijo que fue drogada en una fiesta donde también asistieron otros personajes que participan en programas juveniles de competencia. Aseguró que el terrible hecho, ocurrió el pasado 26 de enero, en una casa de playa en el balneario de Asia.

“El viernes 26 fui a una reunión, a una parrillada con amigos donde había gente conocía y gente que no es conocida, en un momento me sentí mal, muy mal, me asuste”la artista aseguro que empezó a sentirse mal luego de beber un trago.

“me hice un examen toxicológico donde dio positivo en anfetamina... no se quien fue no se en que momento paso” agregó.

Al parecer, luego de este incidente, la modelo logró refugiarse en una habitación donde llamó por teléfono a su ex pareja, pidiéndole ayuda ya que se sentía mal y estaba perdiendo el control de su sentido común. Tras ser auxiliada, debido al delicado estado en el que se encontraba, fue llevada a una clínica para poder ser desintoxicada. Quien la rescató le pidió que denunciara este hecho, pero ella se negó a hacerlo por temor a ser señalada de forma negativa por la opinión pública.

Cabe indicar que por recomendación de su abogado, no habló hasta ahora sobre este delicado tema porque no tenía el o los nombres de los presuntos culpables.

Algunos personajes de la farándula, a través de sus redes sociales mostraron su apoyo a la modelo, otros que también participaron de esta fiesta, aclararon que no fueron participes de este lamentable hecho. Así lo dejo en claro, Nicola Porcela, uno de los chicos que participa en estos programa juveniles.