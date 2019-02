Extorsionan a reportera de Panamericana Televisión con publicar fotos íntimas

Los casos de extorsión con la distribución no autorizada de imágenes sexuales en Internet están en aumento. Sujetos inescrupulosos utilizan diversos métodos para robar fotos en la red y luego amenazar a las víctimas con hacerlas públicas si no les dan a cambio dinero. Este hecho no está ajeno a ciudadanos comunes y corrientes como a personajes públicos.

Tal es el caso de la reportera de Panamericana Televisión, Morelia García quien es víctima de extorsión por parte de sujetos quienes le exigen dinero a cambio de no publicar sus fotografías personales en páginas para adultos. La periodista señaló que todo empezó cuando recibió un mensaje de texto de una persona que se hizo pasar como un familiar.

Es aquí donde le piden las contraseñas de sus cuentas personales pero como se encontraba realizando sus labores diarias, optó por enviar esa información. Sin embargo, luego le preguntó a sus familiares y se dio cuenta de que todo era mentira. Al día siguiente, un sujeto la amenazó con publicar fotos y videos personales a cambio de cinco mil soles.

Además la mujer de prensa fue víctima del hackeo de todas sus redes sociales. Pese a ello, decidió no denunciar el hecho y le restó importancia. Después de un tiempo, un amigo le informó que subieron imágenes y videos de ella a una página para adultos. Morelia señaló que no ha tenido más contacto con el sujeto pero logró recuperar el control de sus cuentas.