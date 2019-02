San Juan de Lurigancho: raptan a dos niños por disputa entre sus padres

Dos menores de siete y tres años, fueron raptados cuando se encontraban de la mano de su abuela, todo ocurrió cerca a la puerta de la comisaría de Santa Elizabeth en San Juan de Lurigancho. Según la señora un sujeto le quitó a su nietos tras golpearla y tumbarla. La agraviada sindica a Fredy Ramos Rafael como el hombre que la golpeo y se llevó a los dos niños, tras ser alertados, agentes de la policía logrando la captura del presunto secuestrador a dos cuadras de la comisaría. El detenido fue capturado en flagrancia y, en la entrevista policial, habría confesado ser el padrastro de los niños y que los secuestro por ordenes de la madre, de nombre Gaby Yangue Pajuelo.

Con esta información, la policía, inicio las investigaciones y se supo que los padres de los menores llevan ocho meses separados y, durante todo ese tiempo, se vienen arrebatando a los niños, siempre de manera violenta.

Cabe señalar que este problema se basa en la tenencia de los dos menores y al no haber una sentencia o decisión judicial, entonces las familias se están disputando la tenencias de los dos menores. Por su parte la abuela paterna de los niños aseguró que sus menores nietos no quieren estar junto a la mamá ya que esta quiere tenerlos a la fuerza pero ellos no quieren porque el padrastro los maltrata físicamente bajo el consentimiento de la progenitora.

Tras este violento incidente, la madre de los niños aceptó que mandó a su actual pareja a secuestrar a los niños, pero asegura que fue aconsejada por personal del Ministerio de la Mujer.

El padre de los niños fue identificado como Juan Carlos Rispa Maldonado; hasta el cierre de esta nota los dos pequeños fueron dejados bajo el cuidado de su padre.