Tierra de nadie: delincuentes no respeten ni a los policías en San Martín de Porres

En el distrito de San Martín de Porres, un policía de tránsito se percató de tres hombres en actitudes sospechosas, ante esto el efectivo les ordenó moverse del lugar, uno de ellos estaba sin polo y los dos con poleras de manga larga a pesar de los 30 grados de calor, una señora le reclamó airadamente y los ánimos empiezan a caldearse.

El policía ordenó una vez más retirarse y según los testigos y como quedó registrado por una cámara de seguridad, el muchacho insultó, amenazó al efectivo y empezó a golpear al policía. El agente trató de poner orden y uno de los sujetos seguía golpeándolo, el policía se defendió sin embargo el otro sujeto sin polo también se acercó y lo golpeó. Los vecinos al ver esta cobarde agresión contra el efectivo se unieron y corretearon a los atacantes.

Esto sucede a diario en este sector de capital, en un distrito de gente trabajadora y emprendedora que también golpeada a diario por la inseguridad ciudadana.

Más seguridad en las calles de SMP, es el reclamo de los vecinos del sector 3 del parque Santa Rosa en la urbanización Fiori, a tan solo 2 cuadras de la avenida Tomas Valle y frente al centro comercial Plaza Norte, una zona donde los jueves, viernes, sábados y domingos a partir de las 7 de la noche se convierte en zona liberada, en una tierra de nadie.

Según los moradores denuncian que esta zona ha sido tomada por estas personas de mal vivir, cobros de cupos a los vendedores ambulantes, venta de drogas a vista y paciencia de todos, cantinas clandestinas, prostitución y asaltos al paso.

Hoy toda la responsabilidad recae en la gestión anterior del ex alcalde Adolfo Israel Mattos Piaggio, quien a dejado un distrito que se desangra por la delincuencia y el caos.

Cabe señalar que el distrito de San Martin de Porres cuenta con 730 mil habitantes, cuya mayoría no paga los impuestos municipales, no tributan y sin dinero no existe presupuesto destinado para la seguridad, eso hace la labor mucho más complicada para combatir a la delincuencia.