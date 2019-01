Propietaria denuncia a inquilino moroso le debe más de 15 mil soles de renta

En el Cercado de Lima la señora Elida Torres Guevarra no puede a su departamento debido a que su inquilino se rehúsa a a salir de la propiedad que ocupa, desde el año 2017, esto debido que según denuncia la propietaria Luis Ángel Rivas Rodríguez le debe desde agosto desde agosto ese año el pago del alquiler de la vivienda.

La propietaria afectada señala que le hizo un conciliación y no asistió, luego se realizó un juicio cuya resolución fue emitida el 22 de noviembre del 2018 pero hasta ahora no le notifican y no quiere dejar el departamento.

Esta complicada situación que a traviesa se da pese a que ella cuenta con un fallo a favor por parte del Poder Judicial, que declaró fundada la demanda de desalojo que interpuso contra el moroso inquilino.

Según narró el inquilino solo pagó los tres primeros meses de alquiler para luego no hacerlo poniendo muchas excusas para no cancelar la renta mensual de 850 soles y hasta la fecha acumula una deuda de más de 15 mil soles.

La desesperada propietaria solo le pide a su inquilino que abandone y que le pague la deuda pero este nunca da la cara. En una ocasión el moroso le comunicó a la propietaria que dejaría la propiedad si este el paga los gastos de la mudanza.