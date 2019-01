Carabayllo: pared de vivienda colapsa por construcción irregular de colegio

Un grupo de vecinos de Carabayllo ha denunciado que sus viviendas se han visto afectadas por las obras que realiza el Colegio Santo Domingo de Guzmán. En el lugar se construye una área de recreación y una piscina.

Y es que la construcción del mencionado espacio de tres pisos con ascensor y piscina semi olímpica de la institución educativa ha ocasionado destrozos y molestias a la vivienda aledaña pues provocó el colapso de una de sus paredes.

La familia de Guido Medina Huarcaya se llevó un enorme susto al caer la pared cuando se encontraba almorzando en su vivienda hace un mes. Losetas rajadas, ventanas destruidas, rajaduras dentro y fuera de la vivienda son algunos de los daños ocasionados en su inmueble.

Además tienen que soportar las vibraciones producidas por la maquinaria pesada. Debido a la cantidad de reclamos que ha presentado Guido Medina, la obra de construcción fue paralizada por la municipalidad del distrito.

La obra no tiene la señalización correcta y el colegio no contaría con la licencia ni permiso para realizar la edificación. En tanto, el vecino afectado pide que su vivienda sea reparada y le reintegren todos productos dañados, así como no padecer más molestias por ruidos o vibraciones.