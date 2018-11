La mujer acusada de agredir a su pareja se defiende

Renzo Cerrón Silva terminó su relación amorosa con Stefany Beatriz Acosta porque este era objeto de agresiones físicas y psicológicas. Incluso el presunto agraviado acusó a Beatriz Acosta de dejarle casquillos de bala en su vivienda. Hoy, ella responde ante la grave denuncia: “ Deberían investigar las huellas dactilares”, indica.

Acosta sostiene que es ella quien es víctima de las agresiones físicas y psicológicas. “Él me dijo ‘ tú no vas a estar con nadie más , nunca. Si algún día tú no estás conmigo, tú no vas a volver a hacer tu vida nunca’”, le habría dicho Renzo a Stefany.

Al igual que su expareja ella también ha buscado garantías para su vida, la de su hermana y su madre.