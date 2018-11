Comas: hombre amenaza a su ex pareja con asesinar a sus hijos

En el distrito de Comas, una madre de familia denunció que viene recibiendo amenas de muerte por parte de su ex pareja sentimental.

“Tienes 5 minutos, no me interesa, sí tengo el arma, lo tengo acá y a tus dos hijos; y a tu papá, ¿quieres cargar con eso Leslie?” es así como Pedro Sánchez Escobar amenazaba a su ex pareja, para que esta retome la relación que solían tener. En estos audios se escucha claramente cómo el hombre incluso habla de asesinará sus propios hijos y sus suegros que según dijo estaban con él.

En el audio agrega amenazante: “Mira Leslie, te juro por mis hijos que si no vienen no solo vas a encontrar una desgracia, vas a encontrar cuatro. te lo juro por Dios y eso va pesar en tu conciencia”, con estas palabras, exigía que la mujer que decidió terminar su vínculo en mayo de este año, se encuentre con él y hablen para arreglar su evidente resquebrajada situación.

Según cuenta la agraviada, su drama inició cuando tras finalizar su relación, Sánchez Escobar amenazó con quitarse la vida.

Tras sentar la denuncia, el sujeto fue intervenido por la policía y durante su intervención en su poder se encontró una pistola y veneno para rata, lo que que hace presumir a las autoridades que sus amenazas iban en serio.

Ahora este caso se encuentra a cargo del los investigadores de la Dipincri de comas.