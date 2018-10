Metropolitano: Demanda continúa a un día de anunciado incremento de pasajes

Este 1 de noviembre es el día programado para el anunciado incremento en el pasaje del Metropolitano. Cámaras de Buenos Días Perú llegaron hasta la Estación Naranjal y pudieron constatar que los usuarios continúan utilizando el servicio con normalidad.

El alza de S/ 2.50 a S/ 2.85 en el tarifario ha generado polémica. La Contraloría ha expresado su desacuerdo , mientras que Protransporte ha dicho que es ilegal. Sin embargo, las empresas que integran el Metropolitano no han retrocedido en su decisión.

El problema se suma a varios otros que presenta este servicio. Mientras que Protransporte acusa a las empresas de no cumplir parte del contrato, estas también acusan a la Municipalidad de Lima por no haber terminado el tramo de Naranjal hacia el norte y no retirar a las líneas que compiten desleamente.

Mientras tanto, la demanda continúa. Según señalaron los usuarios, deberán seguir utilizando el Metropolitano, pues no cuentan con otra forma de trasladarse.