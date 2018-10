Sunedu niega licencia a “Universidad peruana de integración global”

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) negó el licenciamiento de la “Universidad Peruana de Integración Global”. La entidad estatal señaló que la institución educativa no solo no cuenta con los requerimientos básicos para acreditar una educación de calidad, sino que además no cuenta con medidas de seguridad en sus ambientes.

La rectora de la universidad, Luz Valdivia indicó que la principal preocupación de su institución es continuar con la educación en sus instalaciones. “Los estudiantes son nuestra principal preocupación”, indicó. En ese sentido llamó a la calma a la comunidad universitaria. La rectora informó que tienen 15 días de plazo para presentar un documento de reconsideración.

El personal de la Sunedu encabezado por Daniel Navarro se ubicaron en los exteriores de la universidad para poder orientar a los alumnos en poder trasladarse a otras entidades educativas y logren concluir sus estudios.