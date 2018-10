SJL: sujeto intenta matar a golpes a expareja

Otro nuevo intento de feminicidio. Carlos Alberto Vega Huancas ingresó a la vivienda de Stefany Najarro, su expareja, para asesinarla. Él irrumpió en la vivienda ubicada en el asentamiento humano José Carlos Mariategui en San Juan de Lurigancho portando un arma.

Vega Huancas utilizó su arma para disparar contra Eva María, madre de Stefany ya que fue a buscar ayuda. Afortunadamente la bala no significó ningún daño letal. La madre de familia indicó que su ex yerno intentó asesinar a su hija debido a que ella ya no quería continuar con la relación.

La policía detuvo a Vega Huancas, quien al momento de la intervención, cargaba un revolver. Él aceptó su responsabilidad en este intento de feminicidio por lo que fue puesto a disposición de la fiscalía provincial mixta de San Juan de Lurigancho.