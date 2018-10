Desde la clandestinidad habla el joven reportado como secuestrado en Pueblo Libre

Tras 7 días de ser reportado como desaparecido, Stefano Ferrigno Pisetsky habla en exclusiva y niega haber sido secuestrado por su tía Karla Pisetsky.

“Mamá yo no tengo ningún problema, ninguna enfermedad para que tu me pongas en contra de mi voluntad y me secuestres en ningún centro, aquí está mi acta de salida voluntaria y deja por favor de estar engañándole al país y de estar malogrando mi imagen, por favor” señaló el joven dirigiéndose a su progenitora.

Esta es la verdad de Stefano, el joven de 24 años que se muestra físicamente activo ante nuestras cámaras y asegura no padecer ninguna adicción a las drogas como denunció su madre en los estudios de Buenos Días Perú.

También reveló que lo llevaron a un centro por Ate Vitarte en contra de su voluntad, lo tenían encadenado, según ellos porque su madre les dijo que era una persona peligrosa. En otro momento mostró que tiene sus brazos completamente normales, sin marcas de inyectables y además precisa que no tiene ningún trastorno de bipolaridad.

Por su parte su tía, Karla Pisetsky sale al frente de las acusaciones de su hermana Giuliana, madre de Stefano, para señalar que ella quiere apropiarse de un inmueble ubicado en Jesús María valorizado en más de medio millón de soles, una herencia entregada al joven en el año 2014 cuando falleció su abuela paterna.

Cabe indicar que este es un conflicto familiar que Stefano vive desde hace 3 años y no lo deja vivir tranquilo. hoy tras la denuncia de su propia madre de ser un adicto a las drogas, él la acusa de doparlo.

Por el momento Stefano Ferrigno teme revelar su paradero pues no quiere ser nuevamente víctima de un posible secuestro, Solo espera que judicialmente se arreglen sus conflictos familiares con su madre para regresar por fin a casa.