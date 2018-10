Taxista acusado de agresión responde ante denuncias

“Yo no soy loco, no trabajo gratis para nadie. No soy esclavo de nadie”, indica Martín Medina, taxista denunciado por amenazar a una pasajera luego de que ella quiso abandonar el vehículo. Según su testimonio, la mujer buscaba bajarse del auto a mitad de camino y sin pagarle por el trayecto transitado. En ese momento, el hombre amenazó a su pasajera.

Sin embargo, este no es la primera vez que Medina tiene un comportamiento agresivo. En abril de este año fue captado golpeando un vehículo con una gata para automóviles. Al ser consultado por su actitud en ese momento, el taxista sostuvo que el hecho se produjo luego de un accidente de tránsito, dpnde el conductor del otro vehículo se negó a pagarle por los daños.

“Yo simplemente le dije: ‘Bueno, hermano, ¿no me vas a pagar?. Entonces yo voy a pagar mi carro con mi plata y tú vas a reparar el tuyo con tú plata. Abrí mi maletera saqué la gata y le golpee el carro”, indicó, “pero en ningún momento agredo a ninguna persona”. En ese sentido, el hombre buscó justificar su accionar en ambas situaciones argumentando que “en esta ciudad no se respeta a los taxistas. Ni la policía ni el público ni nadie.”.