Margury Aguilar: “Me ratifico totalmente en mi denuncia contra Piero Gaitán”

La joven que acusó de violación al hijo de Rodolfo Gaitán Castro, sostuvo que, aunque no recuerda todos los detalles producto del alcohol y el shock, reconoce plenamente el rostro de su agresor.

Margury Aguilar, la joven que acusó de violación a Piero Gaitán, delito por el cual el hijo del cantante Rodolfo Gaitán Castro permanece desde hace cuatro meses en prisión preventiva, finalmente dio su versión ante las cámaras de Buenos Días Perú.

Señaló sentirse muy afectada por la situación, razón por la cual anteriormente decidió no dar más entrevistas. Se ratificó “totalmente” en su denuncia contra Gaitán. Afirmó no recordar muchos detalles por el estado de ebriedad en que se encontraba al momento de los hechos.

No obstante, afirmó que en el transcurso de los días pudo ir recordando cosas que en el momento no pudo por el estado de ebriedad y de shock en que se encontraba. Negó que esa noche haya tenido ningún acercamiento previo con su presunto agresor. “Nunca me besé con él, yo niego eso”.

Asimismo, negó hacer indicado en algún momento que haya sido dopada. “Eso es totalmente falso”. Señaló que pudo reconocer a su agresor porque “él me tenía agarrada de los brazos”. “Javier (Dulzaides) y Piero no se parecen físicamente”. Diego Núñez además se encontraba enyesado, dijo.

Junto con su abogado, Fernando Aguilar, negó las versiones de la familia que afirman que los exámenes no habrían arrojado resultados de una violación. “La familia miente mucho (…) en lugar de hacerle un favor a Piero, su madre le hace un daño”, afirmó el letrado.

También resaltó que los exámenes se le practicaron fueron después de 12 horas. Margury sostuvo además que no concurrió a anteriores citaciones porque su abogada de oficio le recomendó posponer la audiencia, en otra ocasión se encontraba enferma y en otra la audiencia se canceló.

Ante la probabilidad de que cese la prisión preventiva contra Gaitán, dijo que “Estaría muy devastada. Hay muchas pruebas que ratifican que de verdad hubo una violación. Sería injusto para mi que le den libertad a un violador”.

De otro lado, señaló que no ha sido notificada de las denuncias que tiene por estafa y que habría sido utilizada. “Mi familia está muy afectada (…) Mi hermana sufre por mi (…) es muy doloroso todo esto”. “Nadie tiene el derecho de jugar a nadie”, acotó la joven.