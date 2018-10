Se incrementa el robo de costosas bicicletas en toda Lima

Se las llevan con toda facilidad, los ciclistas ya no pueden estar tranquilos ya que sus bicicletas corren peligro de ser robadas en cualquier momento y lugar. Para los ladrones no hay impedimento y aunque los ciclistas hubieran intentado tomar precauciones al encadenar sus vehículos, esto no evita el robo ya los delincuentes hacen uso de una zizayas, y fácilmente cortan las cadenas de seguridad.

En las ultimas semanas se han incrementado los robos de costosas bicicletas en Lima, y en muchos de los casos estos no solo se registran en la vía pública sino también dentro de condominios que cuentan con vigilancia permanente.

La modalidad más frecuente parece ser el ingresar con discreción a las cocheras de los modernos edificios y sacar las bicicletas, hasta se las llevan montando y así evitan levantar sospechas.

Cabe indicar que en Las Malvinas en el Cercado de Lima se puede encontrar el principal lugar a donde llegan para ser vendidas muchas bicicletas de dudosa procedencia, mientras a sus dueños les costaron varios cientos de soles dependiendo de la calidad y modelo, estos cómplices de la delincuencia las ofrecen a una mínima fracción de su precio en una tienda.

Al parecer este mercado negro de bicicletas incentiva a los delincuentes a continuar despojando a los ciclistas de su medio de transporte.

Ante el avance de esta ola de robos de este medio de transporte, las clásicas cadenas han quedado como herramientas de seguridad casi obsoletas por los que muchos expertos en seguridad recomiendan en uso de mejores y modernos precintos de seguridad para así preservar su inversión y velar por su seguridad.