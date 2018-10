Raúl Ramírez: Estudiante liberado indica que habría irregularidades en Depincri Callao

Este martes fue liberado Raúl Ramírez Troncoso, el joven estudiante de veterinaria que acabó preso tras un confuso incidente en el cual falleció un requisitoriado. Tras el emotivo reencuentro con sus padres, él habló esta mañana sobre la difícil experiencia que le tocó vivir y sus nuevas esperanzas.

Ya más tranquilo y en compañía de su enamorada y familia, Raúl expresó su alegría por vivir finalmente “algo de calma”. Su madre, Rosa Troncoso, manifestó que “lo logramos por un trabajo conjunto” de la familia, la prensa y los abogados.

Raúl señaló que el incidente que sufrió podría indicar irregularidades que ocurren dentro de la policía y en la región Callao. “No sé si en el Callao en general, pero en la Depincri Callao sí”. “Yo he sentido y he vivido un secuestro (…) es una cosa que no te la imaginas”.

Ahora con su familia unida y junto a su novia Giannella, Raúl busca afrontar con fuerza el proceso que continúa en busca de justicia.