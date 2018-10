Punta Negra: habla la mujer cobradora que fue arrojada de bus de transporte público

Matilde Uyhua trabaja desde hace diez años como cobradora de bus. El día de ayer, ella fue víctima de una agresión por parte de Walter Ríos Zalsamora, un cobrador de bus de una línea pirata que realiza su misma ruta.

El vehículo en el que estaba Uyhua habría maniobrado mal provocando que el espejo lateral del bus pirata de se rompiera. El cobrador, en un estado de furia, descendió del vehículo portando un vidrio y atacó a Matilde Uyhua.

“Yo no quería que suba al carro. Me quedé en la puerta”, narra la mujer agraviada. En ese momento ocurre el forcejeo con Rios Zalsamora quien finalmente la jala y la hace caer sobre la pista. “me he ido de cara. Me duele todo el cuerpo. Ayer he estado en emergencia”, indicó. La mujer manifestó que el conductor de su unidad también fue golpeado.

Finalmente la mujer expresó temer por su vida, ya que el conductor la habría amenazado. “En cualquier momento te voy a encontrar en la ruta”, le dijo.