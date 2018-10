Taxista de ‘Uber’ agredido por pasajera brinda su testimonio

El conductor de ‘Uber’ que fue agredido por una pasajera contó que la señorita abordó su vehículo luego de solicitar el servicio de taxi. Una vez adentro, el conductor le pidió que bajara del automóvil, ya que el destino de su pasajera era muy peligroso. La pasajera al conocer la negativa del chófer procedió a insultarlo y golpearlo por no querer transportarla.

El conductor argumentó que decidió no llevar a la señorita debido a que ella se dirigía a San Juan de Miraflores, una ‘zona de riesgo’ según la clasificacición realizada por la Policía Nacional del Perú. “Por mi seguridad personal, la seguridad de mi bien y de mi familia es que protejo mi interés. No me voy a arriesgar a que me roben”.

En su defensa, la agresora indicó que le pidió mantenerse en su unidad ya que no deseaba esperar otro vehículo en la calle. Mendoza sostuvo que el minuto que deseaba “más lo perdió en insultos y agravios”.