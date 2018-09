San Isidro: joven denuncia que un grupo de “gitanas” quisieron estafarlo

Las “gitanas estafadoras” están de regreso en las calles de Lima y es que un grupo de estas adivinadoras son acusadas de presuntamente estafa​r a decenas de transeúntes en la capital con el cuento de limpiarlos de la maldad y darles felicidad eterna.

Este es el caso de un joven identificado como Emanuel Salinas Pisconte, quien subió dos videos a sus redes sociales donde denunció que un grupo de “gitanas” intentaron estafarlo. La víctima explicó que las mujeres se le acercaron y con excusa de predecirle su futuro y lo timaron con un presunto acto magia.

El denunciante señala que hay diferentes puntos en los cuales ellas esperan para abordar a sus potenciales clientes. Uno de estos lugares es el puente del Jockey, donde aguardan que salgan los alumnos de una universidad de la zona. Otro sector donde ofrecen sus servicios es el trébol de la avenida Javier Prado.

El empresario turístico asegura haberse librado de los encantos de una guapa mujer que lo interceptó para adivinarle la suerte en el cruce de la vía expresa con Javier Prado en San Isidro. La guapa pitonisa lo habría estafado con un truco para apoderarse de su dinero mediante engaños y un elaborado acto de “prestidigitación”.

“Lamentablemente me han querido estafar con un billete de 50 soles, lo han estrujado y han hecho un poquito de truco pero no es así, miren chicos no tengan miedo de denunciar estas cosas porque lamentablemente en el Perú han gente estafadora” señaló el joven afectado.

Se conoce que la comunidad gitana llegó de Europa central a Lima a finales del siglo XIX y se asentó en los distritos de La Victoria y San Luis. Lamentablemente muchos de ellos han sido acusados de timadores, sin embargo, la familia gitana en su mayoría son comerciantes y exitosos empresarios en el país.