Actor Renato Bonifaz le pide se rectifique a Manuel Liendo Rázuri

El actor y cantante Renato Bonifaz negó en entrevista con el noticiero '24 Horas', que sea la persona agredida que grabó las amenazas que realizó Manuel Liendo Rázuri con un arma de fuego, en el distrito de San Isidro.

Y es que el actor fue sindicado por Liendo Rázuri en un reconocido programa como el autor de la grabación donde se le ve protagonizando a este último un violento accionar en el que insultó escupió y amedrentó con un arma de fuego al conductor.

Bonifaz declaró para las cámaras de Panamericana y pidió Manuel Liendo que se rectifique y se de cuenta que no fue él quien lo grabó. “Yo le pido al señor que se rectifique que me vea la cara y se cuenta que no soy yo. Yo no he estado en San Isidro, estuve en Chacarilla”, dijo.

Asimismo, indicó que viene recibiendo mensajes de todo tipo en sus redes sociales y culminó su descargo negando que se haya tratado de una emboscada política pues tampoco se prestaría para realizar ese tipo de actos.