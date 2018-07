Fans de Laura Pausini denuncian estafa con entradas para su concierto

El sueño de estar junto a su cantante favorita se ha convertido en una verdadera pesadilla para muchos fans de Laura Pausini en nuestro país, no solo porque ya no podrán verla en concierto sino también porque aseguran que han sido estafados durante la compra de las entradas. Según los afectados la productora de espectáculos Line E Group los ha estafado y hasta la fecha no les devuelve el dinero.

En diciembre de este año la productora en mención anunció la llegada de la cantautora italiana al Perú como parte de su gira Wolrd Tour 2018, desde el anuncio cientos de fanáticos madrugaron frente al monitor de una computadora o teléfono para ser los primeros en obtener sus entradas. Pero dos meses después de haber comenzado con la venta de las entradas, la productora a través de un correo electrónico, les informo que el concierto se había cancelado y que el dinero de sus entradas les sería devuelto.

Hoy a dos semanas de realizarse el concierto en Lima, nadie les ha devuelto su dinero y las entradas por las que pagaron 400 ó 500 soles ya no valen nada porque ahora una nueva empresa es la encargada del concierto de Pausini.

La denuncia contra la productora ha sido puesta en la Depincri de San Borja, pero el tema es complicado según indican los mismos fans.