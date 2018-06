Congresistas se pronuncian sobre "polémicos" textos escolares del Minedu

Un conocido portal web denunció que el Ministerio de Educación (Minedu) pretendería omitir información en textos escolares con respecto a crímenes realizados por las Fuerzas Armadas, como son los casos de La Cantuta y Barrios Altos respectivamente.

Además, se indica que este material pedagógico, el cual se tiene planeado para el 2019, fue ejecutado durante las gestiones de Idel Vexler y Daniel Alfaro y que para el mismo se contó con la opinión de extrabajadores del gobierno de Alberto Fujimori, representantes del colectivo ‘Con mis hijos no te metas’, congresistas y personal en retiro de las FF.A.A.

Sobre ello, diversos legisladores se pronunciaron. “Esta es la etapa más dura de la historia del país y si no la conocen la historia reproduciremos la misma y eso no podemos permitirnos nunca más. No podemos pretender que solamente los casos que ya tienen sentencia sean conocidos en los textos escolares”, manifestó.

Asimismo, la denuncia expresa que los libros destinados al nivel secundaria se evade el término conflicto armado. De otro lado se le estaría dando un trato conservador al tema de la sexualidad y un manejo diferente a lo que concierte la igualdad de género.

Por su parte, Lourdes Alcorta, defendió el contenido del material pedagógico y la revisión del mismo. “Me parece bien que revisen. Debieron hacerlo en gobiernos anteriores para que los niños tengan en cuenta que fue Sendero Luminoso, para que no confundan a Abimael Guzmán con Miguel Grau. Lo que se ha dicho de las Fuerzas Armados son mentiras, quienes violaron y asesinaron a personas fue Sendero. Pongan la verdad como corresponde. Los únicos que violaron los derechos humanos son los terroristas, los senderistas, los del MRTA y sus defensores”, precisó.

Ante los diversos cuestionamientos generados, el Ministerio de Educación, afirmó que los textos escolares continúan sujetos a próximas correcciones, pero los mismos deben comenzarse a imprimir para su posterior repartición y estén listos para el año escolar 2019.