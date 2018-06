Ciudadana venezolana narro cómo fue atacada por sujeto en Carabayllo

Una mujer de nacionalidad venezolana se arrojó del tercer piso del departamento que alquilaba en Carabayllo, para no ser atacada por un sujeto fuera de control. El hombre intentó suicidarse tomando yogurt combinado con veneno.

La joven narró en el hospital cómo fue atacada por el sujeto identificado como Reiner Alvarado Meza, quien es el hijo de la propietaria de los departamentos. La extranjera reveló que fue violada, torturada y acuchillada.

“Fui violada, torturada, acuchillada. Él me ha secuestrado encerrándome en mi casa. Me ha dado muchas puñaladas por la cabeza, piernas, brazos y ha echado ácido en la cara y me ha dejado un ojo ciego, no puedo ver bien por un ojo”, contó la joven.

Postrada en una cama del hospital Carlos Lanfranco La Hoz en Puente Piedra, pidió que el sujeto sea capturado y le caiga todo el peso de la ley. Asimismo, señaló que no tuvo ninguna clase de relación con el sujeto y la acosaba constantemente.