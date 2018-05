Julio Rodríguez: “Castración química no es una solución para acabar con violaciones”

Luego que el Congreso de la República aprobó ayer por unanimidad y en primera votación el proyecto de ley que modifica el código penal para que se aplique la castración química para violadores de niños menores de 14 años de edad. Sin embargo, esta medida será una solución que frene los ataques sexuales a menores.

A los estudios de Buenos Días Perú llegó el abogado penalista Julio Rodríguez, quien señaló que para hacer efectiva esta medida se debería de modificar la constitución. Además cuestionó que se aplique la pena para personas que abusaron de menores de 10 a 14 años, ya que ellos han sido sentenciados con cadena perpetua.

Rodríguez consideró que una persona sentenciada con cadena perpetua no debería de aplicarse esta sanción ya que sería en vano pues no saldrá nunca más a la calle. Además mencionó que este proyecto no sería una solución para acabar con las violaciones ya que existen otras formas en que se puede abusar de un menor.

De otro lado, señaló que no es posible que en nuestro país hayan tantos casos de violación contra menores y esto solo se da producto de la falta de inacción por parte de las autoridades, quienes no aplican políticas de prevención y deben de hacer un modificaciones en las estructuras sociales y educativas de lo contrario no se verán cambios.