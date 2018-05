Mujer acuchillada en agencia bancaria: “El objetivo de mi expareja era matarme”

María Fernández Flores, quien fue acuchillada por su expareja cuando se encontraba en la agencia de Caja Cusco donde ambos trabajaban, denunció que las intenciones de su agresor eran de acabar con su vida, por lo que pide a las autoridades que se haga justicia.

Asimismo contó que cuando fue a denunciar a Roberto Pazos Chumo (31) por acoso sexual, los efectivos policiales le dijeron que no podían detenerlo porque no le habían quitado sus pertenencias ni había sufrido un robo.

“Hoy he sido yo, mañana quién será. Las leyes deben ser más drásticas para todos (...) Yo lo denuncié porque sentí miedo por la actitud que tenía conmigo los últimas semanas. No me tomaron en serio", declaró desde la clínica Good Hope, donde se está recuperando.

María Fernández también contó detalles del ataque que sufrió y dijo que el objetivo de su agresor era matarla. "Él me atacó de frente. Me dijo que por qué lo había denunciado y yo le negué que lo había hecho (...) Me cogió por la espalda, no me dio tiempo para prender la computadora. Lo tenía preparado, él me estaba esperando en la oficina”, añadió.