Conozca la solución para evitar llamadas insistentes de empresas comerciales

Es un calvario que tiene que pasar a diario cientos de usuarios. Y que diversas empresas comerciale​s realizan llamadas insistentes sin la autorización de los usuarios para ofrecer promociones o servicios. Pero cómo evitar este tipo de acoso telefónico que también se realiza por medio de correos electrónicos.

A los estudios de Buenos Días Perú, llegó el excongresista y expresidente de Aspec, Jaime Delgado reveló cómo los usuarios pueden evitar este tipo de hostigamiento. El especialista en temas de derechos del consumidor señaló que las personas encontrarán la solución ingresando a la página web de Indecopi.

Usted solo deberá ingresar al portal e ir al link “Gracias no insistas”, donde se podrá registrar el teléfono fijo, móvil o correo electrónico donde no quiero recibir ningún tipo de llamada o publicidad. Luego enviarán un mensaje de confirmación para que las empresas no vuelvan a contactarse con el usuario.

Sin embargo, Delgado explicó que las personas continúan recibiendo las llamadas, ya que las empresas contratan a call centers quienes tienen su registro de números y el sistema realiza el marcado automático. Por ello, indicó que las empresas están en la obligación de incorporar en su base de datos para no contactar a las personas.

En caso de que los usuarios continúen recibiendo este tipo de llamadas repetitivas por parte de las empresas pese a estar inscrito en el registro, podrá realizar la denuncia y la empresa podría ser sancionada. Recalcó que se pueden realizar llamadas de requerimiento de pago se deben hacer en horas razonables y está prohibido que llamen a familiares y centros de trabajo.