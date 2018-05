Rímac: vecinos denuncian que candidata a la alcaldía los extorsiona para colocar su publicidad

Las calles del distrito del Rímac se están llenando de publicidad para la campaña electoral de las elecciones municipales. Gran número de carteles pertenecen a una gerente del municipio y viene provocando contaminación audiovisual.

Se trata de Ytala Tipula, quien en la actualidad es gerente de desarrollo económico de la municipalidad del Rímac. Los vecinos se mostraron inconformes con la manera de actuar de estos políticos ya que inundan las calles con publicidad.

Incluso, una vecina de la zona que no quiso revelar su identidad denunció que había sido extorsionada para colocar un panel y al hacerlo su local comercial no recibiría multas. Intentamos comunicarnos con el municipio pero no obtuvimos respuesta.

Un equipo de Panamericana Televisión conversó con la candidata en mención no logró responder de dónde había salido el dinero para colocar el gran número de panales publicitarias e insistió que han cumplido lo establecido conforme a lo establecido.