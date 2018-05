Madres piden justicia para sus hijos fallecidos en accidentes de tránsito

El indice de personas que fallecieron en accidentes de tránsito es cada vez más alto. Muchas veces la irresponsabilidad de los peatones terminan en tragedias pero en otros casos , jóvenes perdieron la vida por la negligencia de irresponsables conductores.

A los estudios de Buenos Días Perú llegó Margot Zorrilla, madre de Santiago Canales de 12 años, quien murió en manos de Jhony Javier Salazar Cataje, un conductor que tenía 158 papeletas por faltas graves y muy graves.

El volquete que manejaba Salazar no contaba con Soat y a pesar que tiene una sentencia hasta el momento no ha sido recluido en prisión. Ella señaló que “La vida no vale nada” ya que no tienen el apoyo de las autoridades.

Del mismo modo, también conversamos con Vanessa del Castillo, madre de Melanie Olivera de 14 años, quien perdió la vida tras una larga batalla luego de ser impactada por la llanta de una camioneta que se encontraba en pésimas condiciones, pero aún así había pasado las revisiones técnicas.

Ella se encuentra indignada ya que no solo busca que se sancione al chofer sino a la empresa que le hizo pasar las revisiones técnicas. Vanessa indicó que las autoridades le han dado la espalda porque aún no se ha hecho justicia.