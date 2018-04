Vecinos y Municipalidad de El Agustino enfrentados por pista

En el distrito de El Agustino lo que se se suponía que era el día de la inauguración, se convirtió en una disputa por el uso de una pista. Esto debido a que los vecinos del condominio Los Eucaliptos se oponen a la obra del alcalde de esta comuna, Richard Soria, debido a que les retiraron parte del enrejado de esta vía, que el municipio asegura es parte de la avenida Ferrocarril. Un grupo del vecinos denunciaron que fueron agredidos por personal de serenazgo, mientras que el alcalde les promete seguridad, con unas cámaras de vigilancia que asegura instalará.

Según los indignados pobladores aseguran que el problema también viene debido a que la empresa Graña y Montero que hizo los condominios les dijo que era parte de una calle que al inicio estaba cercada, mientras los vecinos insisten que la inseguridad se debe a personas del otro lado por del riel del tren.

Una propietaria de los condominios lamentó la pelea entre ambos grupos de vecinos, asegurando que todo se debería a fines políticos, mientras los dueños de los departamentos mantienen su postura de no permitir el pase para que se use como una avenida, hasta que no tengan una orden judicial.