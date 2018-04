Defensoría del Pueblo sobre casos de violencia: “El Estado no está cumpliendo su tarea”

Como Eyvi Liset Ágreda Marchena, cientos de mujeres son víctimas de la insania de sujetos que las atacan con extremada violencia. Incluso tras los brutales ataques las dejan marcadas con estigmas que no se borrarán tan fácilmente de su cuerpo y mente. Pero ante estos ataques, cómo se pueden sentir protegidas en la sociedad.

A los estudios de Buenos Días Perú llegó Elena Revollar, defensora adjunta para los derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, quien fue clara al referirse sobre las agresiones que son víctimas las mujeres y señaló que el Estado no está cumpliendo su tarea ya que se necesitan cambios para frenar los casos de violencia.

Indicó que existe la ley 30364 que previene y sanciona la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Sin embargo, las personas no denuncian a sus agresores ya que no hay acciones como sanciones para el agresor. Por lo que resaltó que las mujeres no deben tolerar ningún tipo de violencia psicológica.

Revollar mencionó que la Defensoría del Pueblo se encuentra preocupados por el gran número de casos de violencia psicológica. Pero cuestiona que las mismas autoridades ponen en duda la palabra de las víctimas, por ello, deben ser más eficientes en defensa de las mujeres.