Caso de joven quemada en bus: otras mujeres víctimas de agresión

Eyvi Liset Ágreda Marchena terminó con el 60% de su cuerpo quemado luego que un sujeto le prendió fuego en un bus de transporte público en Miraflores. Como la joven de 22 años, otras mujeres también han sido víctima de cobardes agresiones.

Todo el Perú quedó impactado luego que se registró un caso de feminicidio en la ciudad de Tarapoto. Un sujeto ingresó a la peluquería donde trabajaba su ex pareja e intempestivamente le roció gasolina y le prendió fuego.

Maricela Pizarro Tuanama era una madre de cuatro jóvenes y se había separada de su agresor quien no aceptaba a su nuevo compromiso. El sujeto planificó al detalle el ataque que dejaría sin vida a la mujer.

Pero no es el único hecho donde una mujer sufrió una violenta agresión que por fortuna no acabó con su vida. Un sujetó en Cusco, prendió fuego al carro de su ex pareja porque ella no quiso retomar la relación sentimental que mantenían.

Desde Panamericana Televisión rechazamos este tipo de agresiones contra la mujer y todo acto violento que atente la vida de una persona. En una país que cada día destaca en diversos ámbitos debemos de decir: ¡Basta de tanta violencia!.