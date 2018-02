Independencia: dueño de chifa contento tras recuperar a 'Negrito'

Se reencontraron. La Fiscalía devolvió a ‘Negrito’ al dueño del chifa Asia en el distrito de Independencia. La mascota le fue arrebatada el día que fue intervenido su restaurante luego de ser acusado de vender carne de perro.

“Estoy muy contento con negrito. Él también se acuerda de mi por el tiempo que no me ve se cree que lo he olvidado”, dijo el ciudadano chino. Además contó que el can corrió hacia él apenas lo vio y ya le ha comprado su comida.

Como se recuerda, Liu Xiunhuan, fue acusado de vender carne de perro en su local ubicado en independencia, donde un grupo de animalistas atacó su restaurante y lo acusaron sin escuchar sus explicaciones.

Liu Xiunhuan agradeció el apoyo de quienes a pesar de todos los malentendidos confiaron en él. Ahora se encuentra feliz por haberse reencontrado con el can y porque continuará en su negocio luego que todo el malentendido se esclareció.