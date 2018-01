Caso Odebrecht: Jessica Tejada solicita afrontar su proceso en libertad

La defensa de Jessica Tejada, ex voleybolista y ex pareja del ex viceministro de transportes y comunicaciones Jorge Cuba, solicitó que su patrocinada afronte en libertad el proceso que se le sigue por el caso Odebrecht y que se le otorgue comparecencia simple. Como se recuerda, en los próximos días Tejada cumplirá un año en prisión tras ser detenida en el marco de las investigaciones por las coimas que pago la otrora gigante brasilera Odebrecht para adjudicarse las obras de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del Metro de Lima.

Durante la audiencia la ex voleibolista hizo uso de la palabra solicitando seguir con el proceso. pero en libertad: “A mí me están haciendo un daño terrible con esto yo no quiero que me saquen de proceso quiero seguir mi proceso afuera tengo dos niños tengo una madre de 82 años que cuide a mis hijos por favor entiéndeme yo no estoy pidiendo que me sacan del proceso he venido al país” indicó Tejada, asimismo volvió a negar haber tenido conocimiento alguno de los negocios de su ex pareja Jorge Cuba.

La Primera Sala Penal de Apelaciones dejó al voto el pedido de la defensa de Tejada de seguir con el proceso en libertad.