Edu Saettone pasó la noche en la División de Requisitorias en la Victoria

El músico y ex conductor de televisión Edu Saettone asegura que sí presto socorro a la mujer que atropelló y que fallecido días después, en un video, difundido mientras se encontraba en el medico legista.

“Yo hice todo lo que estaba a mi alcance para salvar la vida de la señora María Elene, dicen que me he fugado no es cierto yo permanecí a su lado hasta que se la llevó a la clínica mas cercana , auxilio que pedí yo mismo” indicó en el video.

Saettone ya se encuentra en Requisitorias desde la noche del miércoles, hasta donde fue trasladado, evitando en todo momento pronunciarse sobre la denuncia en su contra , pese a la insistencia de la prensa. Con el rostro desencajado y con una manta que lo cubría permaneció en una sala de dicha institución cerca de 30 minutos.

Trascendió que el músico será puesto a disposición del Poder Judicial donde se determinará donde cumplirá los 4 años de prisión que se le dictaminó. Como se recuerda la sexta sala penal para procesos con reos libres ordenó la captura de Saettone el pasado jueves por el delito de homicidio culposo al atropellar y matar a Maria Elena Coronado, en agosto del 2012

Cabe mencionar que la defensa del Saettone habría presentado una apelación, como se informo en la cuenta de twitter, a la Corte Superior de Justicia.