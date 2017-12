Ate: detienen a joven por agredir a su exenamorada

Ayer, 11:27 AM

Agentes de la Policía Nacional detuvo a un joven acusado de golpear a su exenamorada en una vivienda de Ate. Incluso la atacó con una tijera y una botella rota. La víctima terminó con varios cortes tanto en brazos como en piernas.

“Y el me decía, tú me estás mintiendo y me golpeaba, dime la verdad. Te voy a cortar el pelo o te voy a cortar la cara porque él tenía una botella”, fue lo que narró la joven entre lágrimas tras ser rescatada por la autoridades.

Asimismo, el agresor tomó la tijera y le cortó parte del cabello. Pese a que el agresor no la dejaba salir, tuvo que escapar semidesnuda para ponerse a salvo. Luego acudió a la policía y fueron a la vivienda del joven donde detuvieron a su expareja.

Al ser consultado, el joven negó las acusaciones. El detenido fue trasladado a la comisaría de Ate para las investigaciones del caso. En tanto, la joven fue llevada a un centro de salud cercano para que sea atendida de las lesiones. Ella pide la máxima sanción para su expareja.