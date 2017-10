Miraflores: rescatan a joven que intentó lanzarse del puente Villena

Minutos de gran tensión vivieron serenos de Miraflores y policías luego de que un hombre de aproximadamente 30 años intentara quitarse la vida lanzándose desde el puente Villena Rey en dicho distrito.

Tras ser rescatado, el hombre no pudo dar ideas coherentes de cuál fue la razón por la que habría intentado suicidarse. El joven mencionó que no es la primera vez que intenta quitarse la vida. Mencionó que no recibe ayudan psicológica por parte del Estado.

Agentes de la policía mencionaron que lograron rescatar al joven con éxito pese a las dificultades que se presentaron. Asimismo dijeron que para evitar este tipo de actos se deben adoptar más medidas de seguridad.

Hasta el momento se desconoce los motivos que motivaron a que intentara quitarse la vida. El joven fue trasladado al hospital Camisiro Ulloa para que sea atendido.