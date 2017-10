San Borja: padre denuncia que conocida clínica intercambió a recién nacidos

Los padres de una bebé hicieron una grave denuncia en contra de la Clínica Santa Isabel de San Borja. Ellos señalaron que la menor nacida el pasado 4 de agosto, fue intercambiada por otra durante un control rutinario.

Matías Vargas sostuvo que cuando la pequeña tenía dos días de nacida fue intercambiada durante tres horas. Pese a que realizaron la queja correspondiente, ninguna autoridad de la clínica se ha pronunciado al respecto.

Asimismo pidieron ver las cámaras de seguridad para observar que había pasado con su hija. Mencionó que encontraron una serie de irregularidades en el lapso de tiempo que la bebé fue intercambiada. El padre de la menor teme que la bebé pudo haber lactado de una mujer en mal estado de salud.

Vargas señala que la bebé fue colocada en un punto donde la cámara no podía grabarla por que hasta ahora no saben que ocurrió con la recién nacida. Hasta el momento, la denuncia no ha conseguido respuesta tras la carta notarial que envió a la clínica.

Por otro lado, mencionaron que tomarán medidas legales y denunciarán a la clínica ante Indecopi en busca de una sanción contra la clínica. Cabe resaltar que la clínica San Isabel fue denunciada en 2013 por un caso similar.