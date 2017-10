Chorrillos: joven modelo enfrenta a ladrones que intentaron robarle su auto

Un modelo de profesión identificado como Giancarlo Pereyra, se encontraba desfilando en un local ubicado en la avenida Huaylas en el distrito de Chorrillos, tras el evento cuando estaba por retirarse observó como un sujeto estaba a punto de robarse su vehículo

Al percatarse del delito enfrentó al hampon que había rotó la ventana de su auto con el objetivo de robar su vehículo. Tras el enfrentamiento el ladrón escapó con sus cómplices a bordo de una mototaxi.

Por su parte el modelo reconoce que su reacción no fue la mejor, ya que en ese momento no creyó que el delincuente podría tener un arma de fuego, pero afortunadamente el incidente no paso a mayores.