Perú vs. Colombia: hinchas protestan por venta de entradas online

Hinchas de la Selección Peruana protestaron esta madrugada, en los exteriores de la Videna en el distrito de San Luis. Esto tras el comunicado de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sobre la venta de entradas vía Internet.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta los exteriores de la Videna y conversó con los fanáticos de la ‘bicolor’ quienes señalaron que se encontraban realizando colas para adquirir las entradas desde hace más de una semana en el Estadio Nacional.

Ellos mencionaron que no todos tienen acceso a realizar la compra vía internet y no cuentan con una tarjeta bancaria por lo que no podrían adquirir las entradas. Asimismo dejaron en claro que no son revendedores y solo quieren asistir al encuentro entre Perú y Colombia.

También anunciaron que realizarán un plantón esta mañana en la Videna para elevar su voz de protesta. Con cánticos y arengas dijeron que continuarán protestando y seguirán haciendo la cola en el Estadio Nacional para que puedan adquirir sus boletos.