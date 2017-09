Exigen justicia para mujer encarcelada por regalar maderas de construcción

Una mujer fue condenada a cinco años de prisión por no devolverle unas maderas a un albañil que había contratado para refaccionar su vivienda en Los Olivos. Aricela Nolorbe Rodríguez contrató en el 2012 para que realice las obras, sin embargo, no se concluyó con el trabajo. Según indicó el albañil, la mujer se negó a devolverle sus materiales y lo regaló.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta la vivienda de Aricela Nolorbe y conversó con su hija Julissa Alencar, quien pidió a las autoridades que revisen el caso de su madre ya que no se ha verificado bien las pruebas para condenarla. Señaló que su madre cumplió con el contrato dándole el 50% de adelanto al albañil.

Pero al ver que no cumplía con los plazos, le informa al albañil que cambiaría de constructor y le pide que retire las maderas pero no lo hizo y optó en regalar las maderas. Cuestionó la denuncia por apropiación ilícita ya que ella no se benefició de ningún modo pues finalmente se le devolvió los materiales de construcción.

Además señaló que el albañil miente al decir que su madre se apropió de otros materiales. Asimismo el abogado de la familia, Benji Espinoza, señaló que su clienta fue condenada por hurto agravado y apropiación ilícita cuando solo se ha tomado como prueba el testimonio del albañil. También cuestionó que Julissa Alencar haya sido condenada a pena suspendida por ser testigo.