Mujer teme por su vida luego que su expareja intentara asesinarla

Esta madrugada, un hombre identificado como Víctor Aguilar fue detenido por la policía cuando se encontraba portando un arma en los exteriores de la vivienda de su ex pareja en el distrito de Chorrillos.

El hecho ocurrió cuando familiares de la mujer identificada como Fanny Vizcoya, llamaron a los efectivos tras percatarse de que el sujeto amenazaba y tenía la intención de asesinar a su ex pareja en la puerta de su casa.

Tras los sucedió, la víctima se acercó a la comisaría San Genaro para realizar su denuncia ante las, debido a que no es la primera vez que sucede un situación similar; sin embargo, las autoridades no aceptaron su solicitud porque Víctor Aguilar fue intervenido por tenencia ilegal de armas y no por intento de asesinato.

Finalmente, la víctima solicitó la ayuda del Ministerio de la mujer porque teme por su vida y la de sus hijos.