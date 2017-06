Incendio en Las Malvinas: los otros damnificados del siniestro

El incendio en Las Malvinas es una tragedia que afectó a todos los ocupantes de la galería ‘Nicolini’, incluyendo a nuestros amigos de cuatro patas, como perros y gatos. Así es el caso de Manuel Caballero quien recorre tres veces al día cada rincón de Las Malvinas llamando a “copito”, su engreído, un perro salchicha mezclado con chihuahua de tres años y medio que se extravió en este emporio el mismo día del incendio. Él nos cuenta que su mascota es un integrante más de su familia y que suelen pasearlo sin correa, pero aquél viernes del incendio el can estaba en los brazos de su hija, sin embargo, el tumulto de personas ocasionó que ella cayera al piso y su perro se perdió confundido en el mar de gente.

Pero este caso no es el único de animales en estado de vulnerabilidad debido al terrible incendio, ya que muchos gatos y perros se han llevado la peor parte al respirar los gases tóxicos que emanaban durante los primeros días. Una gatita negra fue rescatada por un grupo de bomberos que estaba dentro del edificio determinando si era posible el ingreso de los peritos de criminalística cuando de pronto notaron su presencia, la felina rápidamente recibió los primeros auxilios en una de las ambulancias y fue nombrada “Dansey” en honor a la calle donde está ubicada la galería

Por la zona siniestrada de Las Malvinas a cada instante se puede hallar varios animales abandonados que buscan desesperadamente comida en los jardines, las rendijas de las puertas y ventanas de los negocios que permanecen cerrados.

Cabe indicar que estos animales están expuestos en las calles muy cerca de donde fue el incendio pero este no es el único factor de riesgo, ya que aquellas mascotas que no salen de sus casas ubicadas a tan solo dos cuadras de la galería siniestrada también están sufriendo las consecuencias de la humareda que aún no cesa.